Heilbronner Stimme: Jo Groebel über Echo-Preisträger: Ihr Kalkül sind der Skandal und der Schock - Medienpsychologe rät zu besserem Krisenmanagement im Vorfeld des Echos

Heilbronn (ots) - Der Medienwissenschaftler Jo Groebel unterstelltden umstrittenen Echo-Preisträgern Kollegah und Farid Bang Kalkül.Groebel sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Der Echo ist auchin der Vergangenheit immer mal wieder durch kontroverse Auftritte indie Schlagzeilen gekommen. Nach der seinerzeit prämiertenrechtslastigen Gruppe 'Freiwild' waren es diesmal besondersgeschmacklose Rapper-Texte mit Auschwitz-Bezug."Groebel: "Das Problem ist vor allem ein erschreckender Mangel anpolitischer Bildung und historischem Wissen der Preisträger. IhrKalkül sind der Skandal und der Schock. Bestenfalls nicht wirklicheHetze. Dieses Ziel haben sie erreicht. Insofern haben die völlignachvollziehbaren Reaktionen von Campino, Klaus Voormann und weitererKünstler den Rappern unfreiwillig sogar noch bei der Steigerung ihresRuhms und vermutlich ihres Markterfolgs geholfen."Dies sei der "Preis der öffentlich geführten Debatte. Genau dieseDebatte aber muss geführt werden. Sie beim Echo durch Ausladen derSkandal-Leute auszublenden, würde das Problem nicht lösen. ImHalb-Untergrund lebt die Szene ja weiter. Das zeigt sich auch darin,dass der Echo explizit Verkaufszahlen auszeichnet. Es gibt alsoHunderttausende von Fans, die von der Musik und den Textenangesprochen werden. Das kann man nicht ignorieren."Kritik äußert der Medienpsychologe an der Moderation: "Allerdingstäte man gut daran, auch bei einer solchen Glamour-Veranstaltungkompetente und gebildete Moderatoren die übrigens absehbareKrisensituation auffangen zu lassen und es nicht dem Zufall derangemessenen Worte eines Laudators zu überlassen. In derVergangenheit haben Profis wie Gottschalk ähnliche Situationen zumBeispiel beim Fernsehpreis gemeistert. Ähnliche Fähigkeiten gibt essehr wohl auch bei jungen Branchenleuten."Groebel betonte: "Dass der Echo ein Marktpreis ist und damitPublikumsgeschmack abbildet, wurde nie verhehlt. Dass sichMassengeschmack, Glitzer und dennoch auch kritische Diskussionennicht ausschließen, zeigt gerade die lange Geschichte von Rock undPopulärmusik." Die Antwort auf "auch in Zukunft zu erwartendeGrenzüberschreitungen ist daher nicht die Abschaffung dieses Preises.Allerdings ein besseres Krisenmanagement im Vorfeld für das, was sichschon abgezeichnet hatte. Und im gleichen Atemzug die souveränenModeratoren, die dann sogar bestenfalls mehr Wissen über die dumpfund plump eingesetzten und verharmlosten Schreckensgeschehnisse wieAuschwitz vermitteln können."