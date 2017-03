Heilbronner Stimme: Jeder dritte Polizei-Bewerber fällt beim Deutsch-Test durch

Heilbronn (ots) - Bei der baden-württembergischen Polizei fälltjeder dritte Bewerber beim Deutsch-Test durch. 2016 haben rund 3350Anwärter im Rahmen des Einstellungsverfahrens an der Prüfungteilgenommen. Etwa 1150 sind daran gescheitert. Dies sagte VolkerBöhm, Sprecher im Stuttgarter Landespolizeipräsidium, auf Anfrage von"Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Donnerstag). Damit istdie Quote der Durchfaller nach wie vor hoch. Schon 2015 sind lautBöhm rund 900 von insgesamt etwa 2400 Bewerbern bei der Polizei imSüdwesten am Deutsch-Test gescheitert. Trotzdem habe das Land auch2016 wieder alle Stellen besetzen können, so Böhm weiter."Es ist erschreckend, dass so viele Bewerber am Deutsch-Testscheitern. Dies verwundert auch deswegen, weil sich immer mehrAbiturienten bei der Polizei bewerben", sagte der Landesvorsitzendeder Gewerkschaft der Polizei, Hans-Jürgen Kirstein, den Zeitungen.Auch für Manfred Klumpp, Landeschef des Bundes DeutscherKriminalbeamter, ist die hohe Quote der Durchfaller ein Alarmsignal.Trotzdem will er an dem bisherigen Verfahren festhalten. "DerDeutsch-Test wird bei der Einstellung konsequent durchgeführt. Ichfinde das richtig und plädiere dafür, den aktuellen Standard auch inZukunft zu halten." Dies sei wichtig, weil die Polizisten im Alltagauch Protokolle für Verfahren bei Gerichten und Staatsanwaltschaftenschreiben müssten.Auch Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der DeutschenPolizeigewerkschaft, plädierte dafür, die Anforderungen wegen derschwachen Ergebnisse nicht herunterzuschrauben. "Wir wollen bei derPolizei schließlich keine schlechten Bewerber", sagte Kusterer denZeitungen. Er betonte: "Die Bundespolizei hat bereits einigeStandards verringert. Das ist für mich der falsche Weg." Diegrün-schwarze Landesregierung will bis 2021 pro Jahr mindestens 1400Polizeianwärter einstellen.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell