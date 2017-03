Heilbronner Stimme: Impfkonferenz fordert Eltern auf, den Impfstatus ihrer Kinder zu überprüfen / Deutschland hat immer noch Impflücke

Heilbronn (ots) - Vor dem Hintergrund der steigendenMasernerkrankungen in Deutschland hat die Vorsitzende derImpfkonferenz, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, auf die Impflücke inDeutschland hingewiesen. "Das WHO-Ziel einer Impfquote von mindestens95 Prozent wird für die zweite Masernimpfung nicht erreicht", sagtedie Bremer Gesundheitssenatorin der "Heilbronner Stimme" (Samstag).Quante-Brandt, die auch Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenzist, forderte alle Eltern auf, den Impfstatus ihrer Kinder zuüberprüfen. Ein ausreichender Impfschutz lasse sich durch dieTeilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen sicherstellen, sagte sie."Auch kann bei jedem anderen Arztbesuch kann der Impfstatus derKinder überprüft werden." Eltern seien zudem verpflichtet, beiAufnahme des Kindes in eine Kita einen Nachweis über eineImpfberatung vorzulegen. Die Masernimpfung habe hohe Priorität,betonte Quante-Brandt. "Die bekannten Nebenwirkungen sind bei klarerIndikationsstellung und Nutzen-Risiko- Abwägung der Impfung keinGrund, diese Impfung nicht zu empfehlen."Das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) rechnet in Deutschland für2017 mit einer steigenden Zahl von Masern-Erkrankungen. Bis zumersten März wurden bundesweit bereits 203 bestätigt (2016 insgesamt326 Fälle). In Baden-Württemberg sind nach Auskunft desLandesgesundheitsministeriums in diesem Jahr schon 19 Fälle (2016insgesamt 25 Fälle) aufgetreten.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell