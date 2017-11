Heilbronner Stimme: IW-Direktor Michael Hüther: Trumps Präsidentschaft von Enttäuschungen geprägt

Heilbronn (ots) - Michael Hüther, Direktor des Instituts derdeutschen Wirtschaft (IW), ist enttäuscht von der bisherigenPräsidentschaft Trump. Ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump zumPräsidenten der USA schreibt Hüther in einem Gastbeitrag für die"Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Die Präsidentschaft von DonaldTrump ist bisher von Überraschungen auf der Verhaltensebene wie vonEnttäuschungen auf der Politikebene geprägt. Angesichts mangelnderVorbereitung bei Trump und seinem Team, dem erratischen Verhalten desPräsidenten gegenüber Kongress und Senat sowie der faktischenSpaltung der Republikanischen Partei ist bisher keines seinerVersprechen umgesetzt worden. Die Steuerreform ist noch einHoffnungswert. Das System der Gewichte und Gegengewichte derUS-Demokratie funktioniert, allerdings ohne konstruktivGestaltungskraft zu entfalten."Laut Hüther haben "die internationalen Beziehungen bislang wenigergelitten, als zu erwarten war. Die Nato und die transatlantischeKooperation sind nicht unter die Räder gekommen, sondern durchintensive Kontakte auf der Arbeitsebene und häufige Gespräche auf derSpitzenebene stabilisiert worden. In der Handelspolitik ist nochunklar, ob es nicht auch neue Chancen gibt. Die Verhandlungen zuNAFTA sind angelaufen, die Aussichten auf eine transatlantischerhandelspolitische Initiative noch nicht verbaut."Hüther bescheinigt Trump auf internationaler Bühne laienhaftesAuftreten: "Schaden hat Trump den USA allerdings durch dieAufkündigung des transpazifischen Abkommens (TPP) zugefügt. Unklarbleibt indes, wie sich die Beziehungen zu Russland - angesichts derVorwürfe der Manipulation im Wahlkampf - und zu China - angesichtsder handelspolitischen Rhetorik und des Verbalkonflikts zwischenTrump und Kim Jong-Un - sich entwickeln werden. Das laienhafteAuftreten des US-Präsidenten wird hier - anders als mit deneuropäischen Partnern - nicht durch eingeübte Kooperation auf derArbeitsweise unterlegt." Hüther endet mit den Worten. "Insgesamtbleibt der transatlantische Westen, für den es keinen Ersatz in einerZusammenarbeit mit Russland oder China gibt, auf die Hoffnungverwiesen, dass der Apparat die Präsidentschaft dominiert."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell