Heilbronner Stimme: Grünen-Europaexpertin Brantner: Antwort der Regierung auf Macron reicht nicht, um Europa krisenfest zu machen - Europa braucht starke Brandmauer statt luftiges Flickwerk

Heilbronn (ots) - Die Grünen-Europaexpertin Franziska Brantnerhält die deutsche Antwort auf die Europavorschläge des französischenPräsidenten Emmanuel Macron für unzureichend, um Europa krisenfest zumachen. Brantner sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag): "Wirfordern von der Bundesregierung, dass sie mehr Klarheit in dienebulösen und teils widersprüchlichen Vorschläge zur Reform Europasbringt. Solide Europapolitik macht man nicht mit vagen Sprüchen perSonntagszeitung. Ich sehe enormen Erklärungsbedarf. Deshalb habe ichdie Erwartung, dass wir die Zukunft Europas jetzt hochrangig imBundestag diskutieren. Was bisher auf dem Tisch liegt, reicht nicht,um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. So kann keineernstzunehmende Antwort auf Macrons Vorschläge aussehen. Das ist zuwenig, um Europa krisenfest zu machen."Brantner untermauert ihre Kritik mit Beispielen: "BeimEuropäischen Währungsfonds setzt Kanzlerin Merkel aufzwischenstaatliche Lösungen statt parlamentarischer Kontrolle. Werauf mehr Hinterzimmer statt auf mehr demokratische Legitimationsetzt, gießt aber Öl ins Feuer der Populisten. Sonntagszeitungslesernverspricht Frau Merkel nun mehr gemeinsame Investitionen, damitwirtschaftliche Unterschiede innerhalb der EU abgebaut werden können,im gleichen Atemzug deckelt sie die deutschen Beiträge für den EUHaushalt so, dass ein relevanter Zuwachs an Investitionsmitteln garnicht möglich wäre. Diese Rechnung geht nicht auf. Nach monatelangemWiderstand signalisiert die Kanzlerin Unterstützung für europäischeSpitzenkandidaten, wohlwissend, dass ihre Parteienfamilie und allenvoran die CDU/CSU im Europaparlament diesen Vorschlag längst gekillthat."Auch die SPD stehe in der Pflicht, mehr für Europa einzutreten.Brantner: "Ende Juni sollen auf dem europäischen Gipfeltreffen dienächsten Schritte zur Reform Europas festgezurrt werden. Selten kames so drauf an wie jetzt: Deswegen muss endlich auch die SPD dasRückgrat beweisen in der Koalition für ihre pro-europäischenWahlkampfversprechen zu kämpfen. Zur Krisenabwehr braucht Europaendlich starke Brandmauern statt luftiges Flickwerk, wie es von derRegierung derzeit kommt."An diesem Donnerstag steht das Thema Europa auf der Tagesordnungdes Bundestages. In einem gemeinsamen Antrag fordern Brantner,Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und andere einen Zukunftsfondsund ein Stabilisierungsbudget für mehr gemeinsame Investitionen inder EU, einen Europäischen Währungsfonds, der auch vom EuropäischenParlament kontrolliert werden soll, und einen stärkeren Fokus auf diesoziale Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion.