Heilbronn (ots) - Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Harald Ebnerfordert als Konsequenz aus dem Vorgehen beim Thema Glyphosat dieEntlassung von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU): Ebnersagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Schmidts Alleingang istein krasser und beispielloser Vertrauensbruch innerhalb dergeschäftsführenden Bundesregierung. Doch die bisherigen Konsequenzenfür sein Verhalten sind mehr als milde. Die Kanzlerin hebt denZeigefinger und sagt: »Aber nicht noch mal machen!« Und die düpierteUmweltministerin mag ihrem Kollegen auch schon nicht mehr ernsthaftböse sein. Das kann doch nicht alles sein! Die Konsequenz muss dochsein, einen Minister zu entlassen, der derartig aus der Reihe tanztund sich nicht an Absprachen hält. Welcher potenzielleKoalitionspartner soll der Union und Merkel sonst künftig nochtrauen?"Ebner, Experte für Gentechnik und Pestizide in seiner Fraktion,fügte hinzu: "Die Zeit ist reif für den Glyphosat-Ausstieg, das istin den letzten Wochen und Monaten immer deutlicher geworden. Dochausgerechnet der deutsche CSU-Agrarminister Schmidt, der nurgeschäftsführend im Amt ist, maßt sich jetzt an, Europa im Alleingangfünf weitere Jahre Glyphosat aufzunötigen, statt zusammen mitFrankreich die einmalige Chance für den Glyphosat-Ausstieg zu nutzenund Europa zum Vorreiter einer nachhaltigen Landwirtschaft zumachen."