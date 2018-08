Heilbronn (ots) - Winrich Granitzka (75) koordinierte vor 30Jahren den Einsatz der Kölner Polizei während des GladbeckerGeiseldramas. Im Interview mit der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag)erinnert sich Granitzka auch an den Zugriff auf der Autobahn A3 inder Nähe von Bad Honnef, bei dem die Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösnerund Dieter Degowski festgenommen wurden, und die Geisel SilkeBischoff (18) durch eine Kugel aus der Waffe Rösners starb. " Ihr Todbewegt und berührt mich bis heute sehr", sagt Granitzka.Auf die Frage, ob ihn die Extremsituationen aus seiner Laufbahnbelasten, antwortet Granitzka: "Manchmal träume ich von solchenEreignissen, auch von Gladbeck. Und ich spreche darüber mit einemPsychologen. Es bleiben Narben auf der Seele, die nicht immer wehtun,aber manchmal doch noch schmerzen. Auch Gladbeck ist eine solcheNarbe."Rösner und Degowski hätten ihr Recht auf Freiheit verwirkt.Granitzka: "Degowski hat an der Raststätte Grundbergsee bei Bremenden 15-jährigen Emanuele de Giorgi kaltblütig erschossen. WederRösner noch Degowski sind in einer Art und Weise, wie wir sie ausunserer Kindheit und Jugend kennen, sozialisiert worden. Wer aber niesozialisiert worden ist, wie soll er dann resozialisiert werden? Ichbin kein Richter und akzeptiere unsere Gesetzeslage, aber ich findedie Freilassung von Degowski nicht richtig. Ich bin der Meinung:Diese Leute dürfen und sollen nicht in die Gesellschaft zurückkehrendürfen, auch aus generalpräventiven Gründen. Als Botschaft für alle:Wenn du so etwas machst, hast du dein Recht auf Freiheit verwirkt."Auf die Frage, welche Momente ihm besonders in Erinnerunggeblieben seien, sagte er: "Schon der erste Fehler, der in Gladbeckpassierte. Nach dem Überfall auf die Bank wurde die Polizeialarmiert, und die Beamten verstießen leider gegen eine damals schonzentrale Vorschrift, nämlich, dass sie mit dem Streifenwagen direktvor die Türe fuhren. Das setzt Täter unter Druck, führt erst zuGeiselnahmen. Dann erinnere ich mich natürlich an den zweiten großenFehler: Man hat die Täter in Bewegung kommen lassen, das hätte nichtpassieren dürfen. Diese Lehre aus Gladbeck habe ich gezogen und siehat meine weiteren Entscheidungen bestimmt."Granitzka sagte weiter: "In der Rückschau ist es immer nochunvorstellbar, dass wir es in den ganzen Tagen und auch in Kölnzugelassen haben, dass hier vor den Augen der Öffentlichkeit einreales Kriminalstück aufgeführt wird, das letztlich drei Todesopfergefordert hat - der junge Italiener Emanuele de Giorgi, ein Polizistbei der Verfolgungsjagd und schließlich Silke Bischoff ließen ihrLeben."Er bedauert, dass in Bremen nicht zugegriffen worden sei. "InBremen gab es die Chance des Zugriffes. Degowski war kurz mit denGeiseln allein, stieg sogar irgendwann aus dem Wagen aus. Hier hätteman eingreifen können, aber nichts passierte. Einmal waren die Tätersogar eingenickt. In Köln konnten wir nicht zugreifen, die Situationin der Innenstadt war viel zu gefährlich für alle. Vor allem auch fürdie vielen Journalisten, einige führten sogar Interviews. Rösner undDegowski durften sich vor einem Millionenpublikum mit ihren Waffenproduzieren und ihre Macht ausleben. Dass der Journalist Udo Röbeldann in den Wagen stieg, um den Geiselnehmern den Weg zur Autobahn zuzeigen, war unakzeptabel, weil er zum handelnden Akteur wurde. Beider Fahrt aus der Stadt fuhren einige Journalisten im Trosshinterher, daneben unsere SEK-Kommandos in zivilen Fahrzeugen. Es warbizarr. Aber die Medien haben daraus gelernt, auch der Pressekodexwurde entsprechend geändert."Auch die Polizei habe aus dem Fall Gladbeck und den Fehlerngelernt. Granitzka: "Wir haben das Drama sehr intensiv aufgearbeitetund viele richtige Schlussfolgerungen gezogen. Einer der wichtigstenSchlüsse war, dass man nicht eine kleine Polizeidienststelle vor Ortmit einer so komplexen Einsatzlage allein lassen sollte. Nicht, weildie Kollegen es nicht können, sondern weil die Verantwortung zu großist. Außerdem braucht es Experten aus vielen Bereichen, damit sindwir bei der zweiten Konsequenz. Es wurden sogenannte ständige Stäbeeingerichtet, denen speziell geschulte Beamte angehören. Außerdemwurden Spezialeinheiten gebildet, zunächst in NRW, dann in der ganzenRepublik. Zudem ist es heute Standard, dass sofort Rettungswagen undSanitäter angefordert werden. Es ist eine völlig neue Organisationfür solche Großlagen entstanden. In NRW gibt es heute beispielsweisefünf Sonderkriminalhauptstellen und ständige Stäbe bei der Polizei."Zu den weiteren Konsequenzen aus dem Drama sagte er: "NachGladbeck haben wir uns auch mit Polizeibehörden in den USA undanderen Ländern ausgetauscht. Ausgewählte Polizeiführer werden heuteals Einsatzleiter für besondere Lagen zertifiziert. Sie durchlaufenspezielle Kurse, werden von Medizinern und Psychologen geschult. Auchdie Befehlsstellen sind heute viel moderner, es ist sogar festgelegt,wer im Krisenfall auf welchem Platz sitzt. Jeder kennt dieTelefonnummer des anderen. Der Einsatz während des Überfalls auf dieAachener Landeszentralbank mit Geiselnahme wurde 1999 zentral vonKöln aus geführt. Die Hauptsache ist, dass sie schnell Fachleute ausverschiedenen Gebieten an einem Ort versammeln und sie gemeinsamStrategien erarbeiten. Auch rechtlich sind die Beamten von heute vielbesser geschult. Wir waren doch in einer Grauzone unterwegs. 