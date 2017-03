Heilbronner Stimme: Fall Amri - Bund Deutscher Kriminalbeamter schließt nicht aus, dass das NRW-Innenministerium Ermittler behindert hat

Heilbronn (ots) - André Schulz, Vorsitzender des Bundes DeutscherKriminalbeamter (BDK), schließt nicht aus, dass die Ermittler derKriminalpolizei im Fall Amri vom NRW-Innenministerium behindertwurden. Schulz sagte der "Heilbronner Stimme" (Dienstagausgabe):"Sollte es sich herausstellen, dass die Ermittler der Kriminalpolizeibei ihrer Arbeit von Seiten des Innenministeriums behindert wurdenund der Anschlag in Berlin hätte verhindert werden können, würde dieLuft sehr dünn für Innenminister Ralf Jäger." Schulz fügte hinzu: "Ermüsste dann sein Amt zur Verfügung stellen und die politischeVerantwortung übernehmen, das wäre er schon den Opfern und ihrenAngehörigen schuldig."Eine frühe interne Warnung des nordrhein-westfälischenLandeskriminalamts zur hohen Gefährlichkeit des BerlinerWeihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri hatte am Wochenende neue Fragenaufgeworfen. Demnach alarmierte das LKA laut "Bild am Sonntag" dasNRW-Innenministerium schon im März 2016, dass Amri einenTerroranschlag planen könnte.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell