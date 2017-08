Heilbronner Stimme: FDP-Chef Lindner: Jede wirtschaftliche Kooperation mit der Türkei auf Eis legen - Türkei kann nicht Mitglied der EU werden

Heilbronn (ots) - FDP-Chef Christian Lindner sieht nach denneuerlichen Provokationen des türkischen Staatspräsidenten Erdogandie Bundesregierung in der Pflicht, Erdogan in die Schranken zuverweisen. Lindner sagte am Dienstagabend zum Auftakt der"Wahlcheck"-Reihe der "Heilbronner Stimme": "Über Jahre gab es dochein großes Verständnis, ein Entgegenkommen, eine Nachsicht gegenüberErdogan. Ich benutze das Wort Appeasement."Lindner fügte hinzu: "Die Türkei-Politik der Regierung istkrachend gescheitert." Und: "Wir brauchen einen neuen Anfang. DieTürkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. DieGespräche müssen sofort beendet werden." Auch dieMilliardenzahlungen, die für die Annäherung an die Europäische Unionüberwiesen würden, müssten sofort beendet werden. Lindner: "Übrigensist die EU derzeit gar nicht aufnahmefähig, denn sie hat ihrestrukturellen Probleme nicht gelöst."Der FDP-Parteichef fordert zudem, jede wirtschaftlicheZusammenarbeit mit der Türkei auf Eis zu legen: "Wir müssen dringendjede Form der wirtschaftlichen Kooperation mit der Türkei auf Eislegen. Die einzige Sprache, die Erdogan versteht, ist die der Härte."Die Ökonomie sei die Flanke, an der man Erdogan zum Einlenken bewegenkönne. Lindner: "Wir sind es auch der Opposition innerhalb der Türkeischuldig. Denn eine knapp unterlegene Minderheit sieht es alles ganzanders als Erdogan. Sie will an der Demokratie festhalten. Jedes Mal,wenn wir Erdogan entgegenkommen und unsere eigenen europäischen Werteverraten, ist das ein Tritt in die Kniekehle der demokratischenOpposition in der Türkei."Zur Info: Die Heilbronner Stimme veranstaltet Podiumsdiskussionenmit prominenten Bundespolitikern vor Publikum - Der "Wahlcheck" mitChristian Lindner machte den Auftakt.Das Gespräch/Interview im Wortlaut mit Christian Lindner(Türkei-Passage ab Minute 30.50) finden Sie unter :https://youtu.be/A27km6oEmoUPressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell