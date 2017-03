Heilbronner Stimme: Elmar Brok zur Wahl in den Niederlanden: Aufstand der Demokraten und Europäer

Heilbronn (ots) - Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok, Mitglied imAuswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments, hat denWahlausgang in den Niederlanden als "guten Tag für Europa"bezeichnet. Brok sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitagausgabe):"Das, was in den Niederlanden passiert ist, war ein Aufstand derDemokraten und Europäer." Sie hätten dem "Populismus eine deutlicheAbsage erteilt". Das mache ihm auch Hoffnung für die anstehendenWahlen in Frankreich. Brok verwies auf die hohe Wahlbeteiligung inden Niederlanden. "Darunter sind viele junge Menschen, die aufstehenund sagen: Den Populismus machen wir nicht mehr mit."Dass der Aufschwung der Rechtspopulisten in Europa "brechbar" sei,habe schon die Präsidentenwahl in Österreich gezeigt, sagte Brok. DieEntwicklung habe sich durch den Brexit und nach der Amtseinführungdes US-Präsidenten Donald Trump noch einmal verstärkt. Brok: "Eslohnt sich, für demokratische Ideale zu kämpfen. Denn man kann diesePopulisten entzaubern, weil sie kein Konzept für eine bessere Politikhaben."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell