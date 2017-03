Heilbronner Stimme: Degeto-Chefin Strobl: Wenn Selbstverpflichtung nicht hilft, muss eine Frauenquote her

Heilbronn (ots) - Die Geschäftsführerin der Filmgesellschaft ARDDegeto, Christine Strobl, fordert notfalls eine Frauenquote fürFrauen in Führungspositionen. "Im tiefen Inneren meines Herzens binich eigentlich gegen eine Quote", sagte sie im Interview mit der"Heilbronner Stimme" (Dienstagausgabe). "Ich sehe, dass sich dieZahlen seit Jahren überhaupt nicht bewegen. Und dann muss man etwasändern", meint die Ehefrau von Baden-Württembergs InnenministerThomas Strobl. "Ich finde Selbstverpflichtungen besser als Quoten.Aber wenn das nicht wirkt, muss man eine Quote einführen. Da rede ichnicht von 50 Prozent, aber 30 Prozent sollten wir in den meistenBereichen schaffen", sagte sie dem Blatt.Sie selbst könne nicht sagen, dass es ihr bei ihrer beruflichenKarriere geschadet habe, eine Frau zu sein. "Es hat mir aber auchnicht genutzt." Sie sehe nicht, dass sie davon profitiert habe, dasssie die Tochter von Wolfgang Schäuble ist: "Der Sachverhalt derverwandtschaftlichen Beziehung stimmt ja. Und ansonsten versuche ich,mich überhaupt nicht damit zu beschäftigen. Ich arbeite, tue meinenJob. Und wenn das dann trotzdem irgendjemand behauptet, dann muss ichdas zur Kenntnis nehmen, aber es muss mich nicht kümmern."Es müsse aber eigentlich selbstverständlich sein, dass eine Fraueine Chefposition einnimmt, sagte die 45-Jährige. " Mir scheint, wirbrauchen nach wie vor einen Kulturwandel. Das Thema ist ja keinSelbstzweck, sondern trägt zur Konkurrenzfähigkeit bei. Ich glaube,Menschen bringen viel bessere Leistungen, wenn sie gerne zur Arbeitgehen. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn ich Leistung bringe, dannwird mir manches ermöglicht. Heute sollten Frauen und Männer arbeitenkönnen, wenn sie es wollen, und auch Kinder haben. Menschen wie ichmüssen es sich auf die Fahne schreiben, das zu ermöglichen."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell