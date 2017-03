Heilbronner Stimme: DRK fassungslos: Sanitäter bei Einsatz beraubt

Heilbronn (ots) - In Heilbronn (Baden-Württemberg) sindRettungssanitäter bei einem Einsatz bestohlen worden. Das berichtetdie "Heilbronner Stimme" (Samstagausgabe). Das Deutsche Rote Kreuzsprach von einem bislang einmaligen Vorfall.Die beiden Sanitäter kümmerten sich nach Informationen der Zeitungum eine Frau, der sie im Heck des Fahrzeuges EKG-Elektroden anlegten.Der Dieb nutzte die Situation, drang in das Führerhaus ein undentwendete einen Tablet-Computer sowie Geld der Sanitäter. Einer derHelfer bemerkte den Dieb, verfolgte ihn noch ein paar Meter zu Fuß,kehrte dann aber zu der akut erkrankten Frau zurück.Empört zeigte sich das Deutsche Rote Kreuz. "Ein solcher Fall istmir noch nie untergekommen", sagte Udo Bangerter, Sprecher desBaden-Württembergischen DRK-Landesverbands des Deutschen RotenKreuzes (DRK), der Zeitung. Er erlebe aber, dass der Respektgegenüber Rettern und Helfern aller Art in den vergangenen Jahrendeutlich nachgelassen hat. Bangerter: "Das fängt scheinbar harmlosan. Zum Beispiel, wenn die Rettungswagenbesatzung vor Ortvorwurfsvoll gefragt wird, wo denn der bestellte Notarzt bleibe",sagt der DRK-Sprecher. Die Skala reiche bis zu Beleidigungen oder derArt, die Einsatzkräfte bei der Arbeit zu behindern. "Es ist manchmalunfassbar dreist, was manche Leute machen, um besser gaffen zukönnen." Leider sei dabei eine deutlich zunehmende Tendenz zuerkennen.Einer der betroffenen Rettungssanitäter, der sogar kurz dieVerfolgung des Diebes aufgenommen hatte, sagte: "In 15 Jahren alsRettungssanitäter habe ich schon einiges erlebt. Aber während desEinsatzes bestohlen worden bin ich noch nicht. Das ist bitter:"Erfahrungen mit Respektlosigkeiten habe er bereits eine Mengegesammelt. "Es kommt schon vor, dass man als Sanitäter im Einsatzbeschimpft oder bespuckt wird", erklärte er. Auch Schaulustige, diedie Retter nicht selten bei ihrer Arbeit behindern, würden sich immeröfter uneinsichtig zeigen. "Dass wir auch die Privatsphäre vonVerletzten schützen müssen, sehen viele nicht ein."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell