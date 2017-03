Heilbronner Stimme: DM tritt bei Onlineshops im Ausland auf die Bremse

Heilbronn (ots) - Der Drogeriemarkt DM will vorerst keine weiterenOnlineshops im Ausland mehr eröffnen. "Innereuropäisch gibt es sichernoch angrenzende Länder, die mal spannend sein könnten. Aber wirwollen uns nicht verzetteln mit vielen gleichzeitigen Baustellen",sagte Konzernchef Erich Harsch der "Heilbronner Stimme"(Samstagausgabe). Das gelte auch für die USA: "Über ein Engagement inÜbersee haben wir noch nicht richtig nachgedacht, zumal es inNordamerika eine funktionierende bestehende Struktur gibt mit vielenAnbietern. Da ist eine unheimliche Dichte. Ich hätte erst einmalmeine Zweifel, dass es uns dazu braucht", sagte Harsch dem Blatt.Für die vor wenigen Tagen gestartete Plattform in China habe dasKarlsruher Unternehmen "keine bestimmten quantitativen Ziele", soHarsch. "Wir probieren das jetzt einfach mal und schauen, was Erfolgverspricht. Vielleicht bauen wir das aus, vielleicht wird es auchwieder eingestellt. Ich gehe im Moment eher davon aus, dass es ganzgut laufen wird", erklärte er.Deutschlands größte Drogeriemarktkette startete erst 2015 ihrenOnlineshop in Deutschland. "Der entwickelt sich auch mit gutemZuwachs, ist aber noch von relativ kleinem Umfang", berichteteHarsch. Der Umsatzanteil bewege sich "noch im deutlich einstelligenBereich".Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell