Heilbronner Stimme: DJV-Chef Frank Überall über Özil und Gündogan: Auftritt mit Erdogan peinliches Eigentor - Wahlkampfhilfe für einen Feind der Pressefreiheit

Heilbronn (ots) - Frank Überall, Vorsitzender des DeutschenJournalistenverbandes (DJV), äußert scharfe Kritik an den deutschenNationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die sich in Londonmit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen haben.Überall sagte der "Heilbronner Stimme" (Dienstag): "Ich finde diesenAuftritt geschmacklos - ein peinliches Eigentor. Diese Fußball-WMwird langsam zum Wettlauf der Peinlichkeiten: Die Russen hindern HajoSeppelt an der Arbeit, und deutsche Fußballer nutzen ihre Prominenz,um einem Feind der Pressefreiheit Wahlkampfhilfe zu leisten.Sportliche Großereignisse wie die Fußball-WM sollten politisch nichtvereinnahmt werden - erst recht nicht, wenn das Grundrecht derPressefreiheit tangiert wird. Özil sollte sich bewusst machen, dassihm viele Journalisten in der Türkei nicht bei der Arbeit auf demPlatz zuschauen können, weil 'sein' Präsident dafür gesorgt hat, dasssie unter fadenscheinigen Begründungen hinter Gittern sitzen."