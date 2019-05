Heilbronner Stimme: DJV-Chef Frank Überall: AKK hat keinen Plan, wie man mit freien Meinungsäußerungen umgehen muss. Nämlich tolerant.

Heilbronn (ots) - Frank Überall, Vorsitzender des DeutschenJournalisten-Verbandes (DJV), kritisiert die Äußerungen vonCDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur "Meinungsmache" imInternet in Wahlkampfzeiten. Überall sagte der "Heilbronner Stimme"(Mittwoch): "Annegret Kramp-Karrenbauer Äußerungen erwecken denfatalen Eindruck, dass sie das Grundrecht der Meinungsfreiheitschleifen will. Hier kann ich nur sagen: Wehret den Anfängen! DieCDU-Parteichefin hat offenkundig keinen Plan, wie man mit freienMeinungsäußerungen im Internet gehen muss. Nämlich tolerant."Überall betonte weiter: "Sie ist Parteichefin, und natürlich sindauch ihre Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber ihreemotionale Reaktion nach den Wahlen zeigt auch eine großeHilflosigkeit im kommunikativen Umgang mit der digitalen Welt. Eswar schon eine Kurzschlussreaktion, Herrn Amthor auf den YoutuberRezo antworten lassen zu wollen. Da hätte ich der CDU besser jemandenwie Norbert Blüm empfohlen, der aufgrund seiner Lebenserfahrung undPersönlichkeit, aber auch seinem sozialem Engagement beispielsweisefür Flüchtlinge, ein hohes Maß an Authentizität auch bei jungenLeuten genießt."Der DJV-Chef fügte hinzu: "Die Youtuber, die sich vor der Wahlmit Rezo solidarisiert hatten, sind im Bereich der Kunst zu verorten.Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder kollektiveWahlempfehlungen von Künstlergruppen. So neu ist das nicht, ich würdedeshalb zu mehr Gelassenheit raten. Oder wollen wir vor einer Wahlauch das Singen verbieten?"Überall: "Würden tatsächlich 70 Redaktionen zu dem Schluss kommen,dass eine Partei schlechte Arbeit gemacht hat, und dies zufällig auchkurz vor der Wahl, wäre das komplett legitim und durch Pressefreiheitgedeckt."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell