Heilbronner Stimme: DIHK-Präsident Eric Schweitzer: Wir brauchen stabile Regierung, die auch vier Jahre hält

Eric Schweitzer, Präsident des DeutschenIndustrie- und Handelskammertages (DIHK) hofft auf eine stabileRegierung. Dies sei wichtiger als "schnelle Formelkompromisse" zufinden. Schweitzer sagte im Interview mit der "Heilbronner Stimme"(Samstag): "Für Unternehmen sind verlässliche politischeRahmenbedingungen ein wichtiger Faktor. Deshalb wünscht sich dieWirtschaft einerseits schnell klare Verhältnisse. In einer Demokratiegehören andererseits solche unsicheren Übergangsphasen dazu. Dass esjetzt etwas länger dauert als wünschenswert, lässt sich nicht ändern.Erfreulicherweise läuft die Konjunktur ja nach wie vor gut. Wichtigerals schnelle Formelkompromisse sind aus Sicht der Unternehmen einestabile Regierung, die vier Jahre hält, und ein vernünftigesWirtschaftsprogramm, das Deutschland auch für das nächste Jahrzehntwirtschaftlich stark macht.Schweitzer betonte, dass Deutschland ein verlässlicher Partnersein müsse: "Die ganze Welt verbindet Verlässlichkeit mit Deutschland- das gilt für Politik und Wirtschaft. Umso mehr fällt auf, wenn beiuns mal etwas nicht ganz so rund läuft wie sonst. Ich hoffe deshalb,dass eine künftige Bundesregierung ihre Verantwortung für Europa unddie Welt auch mit Blick auf unsere wirtschaftlichen Interessen wahrnehmen wird. Schließlich hängt ein Viertel der deutschenArbeitsplätze unmittelbar vom Export ab. Hinzu kommen viele kleineund mittlere Betriebe, die indirekt als Zulieferer oder Dienstleistervon dieser Exportstärke profitieren."Zur Koalitionsfindung sagte er: "Die schwierige Regierungsbildungwird auch bei den Unternehmen in unserer Kammerorganisationkontrovers diskutiert. Die schwierigen Verhandlungen sind Folge einesWahlergebnisses, das wir alle akzeptieren sollten. Unternehmen achtensehr darauf, welche Rolle wirtschaftliche Fragen beiKoalitionsverhandlungen spielen: Danach sollte am Ende einKoalitionsvertrag für Investitionen herauskommen. Denn wir müssenwieder mehr für unsere wirtschaftliche Zukunft tun. Obwohl diekonjunkturelle Lage erheblich besser ist als nach der Bundestagswahl2013, beurteilen die Unternehmen in unseren Umfragen vieleStandortfaktoren heute schlechter als damals."Zur Frage, ob er eher auf eine große Koalition oder eineMinderheitsregierung setzte, erklärte Schweitzer: "So lange nichtklar ist, wer wie lange regiert, durchläuft unsere Wirtschaft einePhase der Unsicherheit. Das kann eine Weile gut gehen, ist aber immermit Risiken verbunden. Deshalb gilt aus Sicht der Wirtschaft: Einestabile Regierung hat große Vorteile, doch es kommt eben natürlichauch auf die Inhalte an. Denn wir brauchen mutige Entscheidungen, dieweiter in die Zukunft reichen. Dazu gehören Investitionen - in klugeKöpfe, in Straßen und schnelles Internet sowie in Forschung undEntwicklung."Die deutsche Wirtschaft sei gut aufgestellt, erklärte derDIHK-Präsident: "Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft stehtderzeit auf stabilen Füßen. Die Geschäftslage der Unternehmen ist sogut wie nie zuvor. Die Wirtschaftsleistung wird auch 2018 kräftigwachsen. Die Exporte entwickeln sich positiv, Konsum undBeschäftigung steigen weiter. Nach 650.000 zusätzlichen Stellen indiesem Jahr, rechnet der DIHK für 2018 mit einem ähnlich hohen Plusvon 600.000. Hinzu kommt, dass die Unternehmen wieder mehrinvestieren wollen, wenn es denn die Standortbedingungen zulassen.Aber die guten Zahlen der Konjunktur dürfen nicht darüberhinwegtäuschen, dass wir auch Herausforderungen haben. Ob beimFachkräftemangel oder bei den Investitionen: Die Unternehmen wollenselbst anpacken. Sie erwarten dafür aber positive Signale aus derPolitik."