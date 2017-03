Heilbronner Stimme: Comedian Paul Panzer: Trump bringt Menschen zusammen

Heilbronn (ots) - Comedian Paul Panzer (45) kann dem kollektivenEntsetzen über den neuen US-Präsidenten etwas Gutes abgewinnen. Der"Heilbronner Stimme" (Mittwochausgabe) sagte er: "Ich glaube ja, dassdiese vertrackte Situation auch eine Chance birgt. Trump bringt jetztschon Menschen zusammen, die sich vor ein paar Wochen keines Blickesgewürdigt hätten." So eine "Bedrohung" setze "ungeahnte Kräfte"frei, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ist er sicher.Der 1972 in Düren als Dieter Tappert geborene Panzer, der derzeitmit seinem Soloprogramm "Die Invasion der Verrückten" aufDeutschlandtournee ist, hat ein ambivalentes Verhältnis zur PoliticalCorrectness. Einerseits sei "manches unnötig in Watte gepackt" unddadurch "manches Essenzielle verdeckt" worden, andererseits, soPanzer, sei er sich aber nicht sicher, ob man die PoliticalCorrectness auch als Comedian wirklich ganz ablegen sollte.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell