Heilbronner Stimme: Club-of-Rome-Präsident von Weizsäcker zum Weltklimabericht: Wir sind nicht ehrgeizig genug

Heilbronn (ots) - Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ko-Präsident desClub of Rome, fordert mehr Anstrengungen für den Klimaschutz. DerWissenschaftler sagte der "Heilbronner Stimme" (Dienstag) zum Berichtdes Weltklimarates IPCC: "Wir sind in praktisch allen Ländern nichtehrgeizig genug. Wenn man das 1,5-Grad-Ziel einhalten will - was fürdie Hoffnung auf eine erträgliche Klimastabilisierung fast diewichtigste Bedingung ist - muss man weltweit sehr viel ehrgeizigerwerden."Von Weizsäcker plädiert für die Umsetzung des "Budget-Ansatzes"bei der Umweltverschmutzung. Gemeint ist ein Handel mitVerschmutzungsrechten, der Staaten motivieren soll, in saubereEnergieformen zu investieren. Er sagte: "Die mit Abstand größteDynamik der weiteren CO2-Zunahme findet natürlich in denEntwicklungsländern statt. 90 von 100 im Bau oder in Planungbefindlichen Kohlekraftwerke sind in Entwicklungsländerneinschließlich China. Da hat es dann beinahe nur noch symbolischeBedeutung, ob Deutschland das 40 Prozent Minderungsziel einhält." Erfügte hinzu: "Aber es gibt meines Erachtens genau eine Strategie, umdie Entwicklungsländer ins Boot zu holen. Das ist der sogenannteBudget-Ansatz: Jedes Land der Erde hat ein pro Kopf gleich großesBudget der Atmosphärenverschmutzung."Nur hätten die alten Industrieländer dieses Budget schon fastverbraucht, so von Weizsäcker. "Ab 2024 hätten wir keine Erlaubnissemehr. Dann müssten wir shoppen gehen in die Entwicklungsländer, dienoch reichlich Budget haben. Die würden uns mit Kusshand aber zustolzen Preisen Lizenzen verkaufen. Und das hätte die sensationelleFolge, dass es über Nacht in den Entwicklungsländern profitabelwürde, geplante Kohlekraftwerke nicht zu bauen und stattdessen denÜbergang zu Effizienz und erneuerbaren Energien zu beschleunigen unddie freiwerdenden Lizenzen an uns und andere alte Industrieländer zuverkaufen."Der Vorschlag sei bereits 2008 vom Wissenschaftlichen BeiratGlobale Umweltveränderungen (WBGU) vorgebracht worden, doch 2009 beider Klimakonferenz in Kopenhagen hätten Amerikaner, Russen und dieSaudis erfolgreich "gemauert".Die Forderung des Club-of-Rome-Chefs: "Wir sollten den Vorschlagschleunigst wieder aufgreifen, auch ohne Amerikaner, Russen undSaudis. Wir wären dann ökonomisch gezwungen, die heimischenHausaufgaben zu machen und die Transformation zur KlimaneutralenWirtschaft zu beschleunigen. Dies wäre ein Rezept, den Amerikanernmal wieder technologisch davonzulaufen. Und vor allem würden wir diesehr ärgerliche Situation los, dass egal was wir machen, die globaleErwärmung fast ungebremst weiter geht, weil die Entwicklungsländersich praktisch nicht ändern."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell