Heilbronner Stimme: Chef der OSZE-Wahlbeobachtermission beklagt Einschüchterung der türkischen Opposition vor Referendum

Heilbronn (ots) - Der oberste Wahlbeobachter der OSZE, MichaelGeorg Link, warnt vor einem unfairen Wahlkampf in der Türkei vor demReferendum. Schon im Vorfeld der Parlamentswahl 2015 habe es einestark eingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit gegeben. DieBehinderungen seien vor dem Referendum "noch massiver" geworden,kritisierte Link in einem Interview mit der "Heilbronner Stimme"(Dienstag). Der Wahlkampf finde in einer "Atmosphäre großerVerunsicherung" statt, sagte der OSZE-Direktor: "Die EinschüchterungOppositioneller hat deutlich zugenommen."Zum Umfang der OSZE-Mission sagte Link: "Wir schicken ein Team vonrund zehn erfahrenen Experten nach Ankara sowie 26Langzeitwahlbeobachter in die Regionen, um die Lage im Land verfolgenzu können." Diese Größenordnung sei vergleichbar mit den Missionenzur Wahlbeobachtung der vergangenen Jahre.Die Zahl der internationalen Wahlbeobachter sei ausreichend, sagteLink zu der Mission. Er kritisierte jedoch: "Leider wurde die Arbeitder einheimischen Beobachter erschwert."Michael Georg Link ist Direktor des OSZE-Büros für DemokratischeInstitution und Menschenrechte (ODIHR) mit Sitz in Warschau. 2012 und2013 war der FDP-Politiker Staatsminister im Auswärtigen Amt.