Heilbronner Stimme: Burkhard Lischka: SPD muss auf CDU zugehen - Zusammenarbeit anbieten auf bestimmten Themengebieten

Heilbronn (ots) - Sachsen-Anhalts SPD-Chef Burkhard Lischkaempfiehlt seiner Partei, auf die CDU zuzugehen. Lischka sagte der"Heilbronner Stimme" (Donnerstag), das Scheitern einerJamaika-Koalition habe "zu einer schwierigen Situation geführt. Wirdürfen Deutschland und Europa keine monatelange Hängepartie zumuten.Ich würde meiner Partei daher empfehlen, auf die CDU zuzugehen und -abseits der Bildung einer Großen Koalition - ihr konkrete Angebotebeispielsweise für die Gestaltung eines Haushalts 2018 zuunterbreiten."Lischka fügte hinzu: "Wir können uns etwa in den BereichenDigitalisierung, dem Erhalt von Verkehrsinfrastruktur undInvestitionen in gute Bildung und in unsere Kommunen keinenStillstand erlauben. Stillstand wäre Rückschritt. Das gilt auch fürdie Europapolitik: Wir dürfen der europäischen Gemeinschaft nichtzumuten, dass Deutschland in einer monatelangen Schockstarre keineEntscheidungen mehr trifft. Insofern sollte die SPD in den nächstenWochen auch hier der CDU eine Zusammenarbeit anbieten, die eserlaubt, jetzt in Europa die Weichen richtig zu stellen."Der SPD-Politiker betonte: "Ich verstehe dies auch als Beitrag derSPD, den öffentlichen Eindruck zu vermeiden, wir würden uns in dieSchmollecke zurückziehen." "Allerdings halte Ich halte dieFortsetzung der Großen Koalition weiterhin für problematisch. DiesesBündnis ist eindeutig abgewählt worden, wir können das nichtignorieren und jetzt so weitermachen, als wäre nichts passiert. Daswürde den Volksparteien weiter schaden und den extremen Rändernweiter Zulauf bescheren."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell