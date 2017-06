Heilbronner Stimme: Bundeswehr-Kaserne Pfullendorf: Bußgeld wegen Tanzstange

Heilbronn (ots) - Pfullendorf - Im Zusammenhang mit Vorgängen inder Ausbildungskaserne in Pfullendorf (Baden-Württemberg) hat dieStaatsanwaltschaft zwar kein Verfahren wegen sexueller Delikteeingeleitet. Tatsächlich wurde aber ein Major der Staufer-Kaserne vonseiner Dienstaufsicht mit einer Disziplinarbuße in Höhe von 450 Eurobelegt. Grund für das Bußgeld ist laut Bericht der StaatsanwaltschaftHechingen, der der "Heilbronner Stimme" vorliegt, "mangelhafteDienstaufsicht" durch das Dulden einer Tanzstange in der Kaserne. Indem Bericht heißt es: Da der Major "die Existenz der Tanzstangegeduldet hatte, wurde gegen ihn eine Disziplinarbuße von 450,-- Euroverhängt". Eine strafbare Unterlassung sei dem Offizier nichtvorzuwerfen, weil durch die Duldung der Tanzstange keineschwerwiegenden Folgen eingetreten seien. Wörtlich heißt es in demBericht: "Eine Strafbarkeit wegen mangelnder Dienstaufsicht nachParagraph 41 WStG ist jedenfalls deshalb nicht gegeben, weilschwerwiegende Folgen im Sinne von Paragraph 2 Nr. 3 WStG nichteingetreten sind." Laut dieser Regelung ist eine schwerwiegendeFolge, die eine Strafbarkeit nach dem Wehrstrafgesetz begründenwürde, "eine Gefahr für die Sicherheit der BundesrepublikDeutschland, die Schlagkraft der Truppe, Leib oder Leben einesMenschen oder Sachen von bedeutendem Wert".Eine Soldatin, die sich geweigert hatte, an der Stange zu tanzen,hatte Mobbingvorwürfe erhoben und dem Major eine mangelhafteDienstaufsicht vorgeworfen.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell