Heilbronner Stimme: Bundesverband Erneuerbare Energie: CO2-Preis muss für Verbraucher und Industrie planbar sein

Heilbronn (ots) - Simone Peter, Präsidentin des BundesverbandesErneuerbare Energie (BEE), unterstützt in der Diskussion um einenCO2-Preis ein mögliches Staffelmodell. Peter sagte der "HeilbronnerStimme" (Samstag): "Die CO2-Bepreisung sollte auf einem niedrigenNiveau starten und dann in kontinuierlichen, fest definiertenSchritten angehoben werden. So entsteht Planbarkeit für Industrie undVerbraucher."Sie betonte zugleich die Notwendigkeit eines solchen CO-Preises:"Eine CO2-Bepreisung ist eine gut wirksame ökonomische Maßnahme, diegewährleistet, dass sich Preissignale für saubere Technologienentfalten können. Ohne CO2-Bepreisung oder mit einer zu niedrigenCO2-Bepreisung findet eine Marktverzerrung zugunstenklimaschädigender Technologien mit negativen wirtschaftlichen undklimapolitischen Auswirkungen statt." Simone Peter fügte hinzu: "EineCO2-Bepreisung ist daher sowohl ein geeignetes Instrument, um fürzukunftsfähige Klimaschutztechnologien einen fairen Markt zuschaffen, wie auch die gesetzlichen Regelungen im Rahmen desKohleausstiegs zu ergänzen." Zur Realisierung sagte sie: "DieCO2-Bepreisung darf auf keinen Fall von einer europäischen Umsetzungabhängig gemacht werden, sondern muss auch als nationale Maßnahmeumgesetzt werden, bis eine europäische Lösung gefunden ist.Idealerweise in Kooperation mit anderen willigen Staaten in Europa."Der BEE setze sich für "eine ehrliche Bepreisung des Ausstoßes vonklimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) ein", so Peter. Schon 2017 hatteder Verband sehr umfassende Vorschläge vorgelegt. DieVerbandspräsidentin sagte nun: "Im Zuge der aktuellen Diskussionenin der Öffentlichkeit und der Entwicklungen im Bereich desEmissionshandels wird der BEE zeitnah ein weiterentwickeltesCO2-Bepreisungsmodell vorlegen."Die Einnahmen müssten direkt den Bürgern zugute kommen. Peter: "Umdie Angst vor Mehrbelastungen durch eine CO2-Bepreisung zuverhindern, muss klargestellt werden, dass die Einnahmen aus derCO2-Steuer nicht im Staatshaushalt verbleiben, sondern direkt an dieBürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden. Eine solche Rückerstattungsollte jeweils in dem Sektor bleiben in dem sie auch erhoben wurde -Industrie, Verkehr, Strom, Wärme. Konkrete Forderungen im Sinne vonZahlen oder möglichen gesetzlichen Reformpotenzialen - Rückerstattungüber Steuerentlastungen in anderen Bereichen etc. - wird der BEEzeitnah vorlegen. Wir sind optimistisch, dass unser Vorschlag zurCO2-Bepreisung auf Bundesebene anschluss- und mehrheitsfähig ist."