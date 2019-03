Heilbronner Stimme: Boeing-Absturz - Gesellschaft für Opferrechte rechnet mit Schadensersatzverfahren. Jurist Wellens kritisiert Krisenkommunikation

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Heilbronn (ots) - Der Jurist Christof Wellens, Vorsitzender desVereins "Crash - Gesellschaft für Opferrechte", sieht auf Boeing nachdem Absturz einer 737 Max 8 in Äthiopien Schadensersatzforderungenvon Angehörigen zukommen. Wellens sagte der "Heilbronner Stimme"(Donnerstag): "Es ist sicherlich nach jetzigem Stand einigermaßenwahrscheinlich, dass sich aus dem Fall der abgestürzten Boeing 737Max ein Schadensersatzverfahren entwickeln wird. Es stellen sichdrängende Fragen: Hat der Hersteller nach dem ersten Absturz des Typsrichtig gehandelt? Hätte man die Baureihe bis zur endgültigen Klärungder Ursache am Boden halten müssen? Eine unzureichende Warnung vorRisiken würde auch schon für eine Haftung ausreichen."Wellens betonte: "Sollte ein technischer Fehler vorliegen, dannwäre der Hersteller Boeing in Haftung, der Gerichtsstand wäre amUS-Firmensitz." Er fügte hinzu: "Unser Verein ist in erster Liniedarauf angelegt, Angehörigen konkrete Hilfe in der Not zu bieten. Wirgeben auch Rat vor juristischen Schritten und können beiSchadensersatzfragen eine der führenden Kanzleien in den USAvermitteln."Wellens hat selbst Angehörige der Opfer des 2015 abgestürztenGermanwings-Fluges vertreten und ist Vorsitzender desOpferhilfevereins. Der aus Angehörigen der Concorde-Katastrophe vonParis hervorgegangene Verein bietet seit seiner Gründung im Jahr 2001Betroffenen materielle und immaterielle Unterstützung an.Wellens sagte weiter zur Boeing-Katastrophe in Äthiopien, bei demauch fünf deutsche Staatsbürger ums Leben gekommen sind: "DieKrisenkommunikation verstehe ich nicht. Warum hat Boeing nicht selbstein Startverbot erwirkt? Stattdessen lässt man zu, dass ein Land nachdem anderen Flugverbote erlässt. Oder Auflagen beschließt,beispielsweise, dass ein Pilot der Boeing 737 Max mindestens 1000Flugstunden vorweisen muss. Dann fragt sich doch jeder Passagier:Soll ich in ein Flugzeug einsteigen, das so schwer beherrschbar ist?"Der Jurist fordert eine Vereinheitlichung derSchadensersatz-Angebote an Angehörige: "Aus unserer Sicht muss derSchadensersatz grenzüberschreitend angeglichen werden. ImAugenblick erleben wir oft noch ein Wettrennen um den Gerichtsstandund das anwendbare Recht. Flugzeuge sind fast immer mit Passagierenaus unterschiedlichen Nationen besetzt. Doch die Leistungen sind vonLand zu Land sehr unterschiedlich, in Deutschland werden Angehörigezum Teil sehr schlecht entschädigt. Es geht hier aber um einkatastrophales Ereignis, das bei einem Flugzeugabsturz immer mit demTod verbunden ist. Deshalb sollte sich der Schadensersatz in etwa ander Todesfallleistung orientieren, die in der Regel beiLebensversicherungen ausgezahlt wird."Zur Kontaktaufnahme mit Angehörigen des Unglücksfluges vonÄthiopien sagte er: "Erfahrungsgemäß dauert es einige Tage, bis sichentferntere Angehörige von Todesopfern melden, weil die unmittelbarenAngehörigen große Schwierigkeiten haben, die Katastrophe zuverarbeiten. Ein Elternteil, ein Ehepartner oder Kind istunvermittelt und unerwartet aus dem, Leben geschieden - das lösteine Schockstarre aus."Wellens weiter: "Als Verein können wir schon in einer frühen Phasenach dem Unglück Hilfe leisten. Als beim Absturz derGermanwings-Maschine Kinder beide Elternteile verloren hatten, habenwir Geld für den Unterhalt zur Verfügung gestellt. Unser Verein wurdebei seiner Gründung von Angehörigen der Concorde-Katastrophegefördert. Sie wurden damals nach US-Maßstäben recht großzügigentschädigt, und unterstützten uns mit einer großherzigen Spende.Deshalb können wir auch jetzt den Angehörigen der deutschen Opfer ausder in Äthiopien abgestürzten Boeing unsere Unterstützung anbieten."Die Katastrophe von Äthiopien lasse grundlegende Zweifel amBeförderungsmittel Flugzeug aufkommen. Wellens: "Das Unglück mit derBoeing 737 Max gibt mir sehr zu denken. Vor dem Absturz derGermanwings-Maschine schien es unvorstellbar, dass ein Pilot inSelbstmordabsicht in einen Berg fliegt und viele Menschen mit in denTod reißt. Die Katastrophe in Äthiopien ist bemerkenswert, weil eseine ganz neu entwickelte Maschine betrifft. Boeing hat innerhalbrelativ kurzem Abstand zwei Jets diesen Typs verloren, ohneerkennbaren Anlass. Bislang konnte man immer behaupten, Flugzeugeseien die sichersten Transportmittel, aber jetzt bekommt dieses Bildtiefe Kratzer."Er fügte hinzu: "Es ist ein dramatischer Vorgang für einenHersteller, wenn ein kompletter Luftraum für ein neu entwickeltesFlugzeug gesperrt wird." Und: "Ich selbst würde derzeit nichteinsteigen in das zwei Mal verunglückte Boeing-Modell. Das wäre mireindeutig zu risikoreich."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell