Heilbronn (ots) - Für Björn Engholm (77) bedeutet die Agenda 2010einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der Sozialdemokratie. Derfrühere SPD-Parteichef sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag): "Mankann für die Agenda 2010 sicher das ein oder andere ökonomischeArgument geltend machen. Aber die Agenda hat für die SPD einen tiefenEinschnitt bedeutet. Ich denke, sechs bis neun Prozent unsererStammwähler sind in das Lager der Nichtwähler und zur Linkenabgewandert. Diese Enttäuschten zurückzuholen ist außerordentlichschwer. Ich habe das erlebt, als wir im Norden die letzten Werftenschließen mussten. Stolze Werftarbeiter zahlen ihr Leben lang ein undstehen plötzlich mit 56 Jahren als Sozialhilfeempfänger im Abseits.Das haben sie uns auch nicht verziehen."Seiner Partei rät er, auf das Thema Gerechtigkeit zu setzen.Engholm: "Ich glaube an das Thema Gerechtigkeit. Auch wenn wir einstarkes Wirtschaftswachstum im Land haben und eine ausgesprochen guteBeschäftigungslage, so sind doch 75 Prozent der Deutschen derMeinung, dass es in dieser Gesellschaft nicht wirklich gerechtzugeht. Wenn ich Chemikerin wie die Kanzlerin wäre würde ich sagen:Es geht um die Verringerung der Ungleichverteilung. Das ist nämlichdas Hauptproblem. Einkommen und Vermögen, Bildungs- undAufstiegschancen sind so ungleich verteilt, dass es nach neuenAntworten schreit. Auch wenn die Konjunktur läuft und die Gemüterberuhigt: das Thema Gerechtigkeit ist und bleibt richtig und wichtig.Man muss es auch um den Preis, nicht sofort den ersten Platz beieiner Wahl zu erringen, konsequent verfolgen."Dass dem Hype um Kanzlerkandidat Martin Schulz die Ernüchterung inden Umfragen gefolgt sei, hat aus seiner Sicht zwei Konsequenzen:"Als Schulz die SPD übernommen hat, lagen wir bei 20, 21 Prozent. DiePartei ist lange durch ein schier endloses Tal marschiert. Undplötzlich gibt es einen neuen Hoffnungsträger, der Erwartungenauslöst, die sich zu einem Hype, einem Rausch auswachsen. Aber einsolcher Hype bricht, wenn er bei der nächsten Umfrage enttäuschtwird, in sich zusammen. Das führt zu einem doppelt negativen Effekt:Demobilisierung der eigenen Leute und Mobilisierung des politischenGegners."Zu den Chancen seiner Partei bei der Bundestagswahl sagte er: "Ichdenke, die SPD kann noch die 30-Prozent-Marke erreichen. Die CDU hataber den Vorteil, dass sie vier Koalitionsoptionen hat. Die SPD hatnur zwei, ein Bündnis mit Union oder mit den Grünen. Andere Optionensehe ich für meine Partei derzeit nicht."Das komplette Interview unter: http://www.stimme.de/themen/wahlen/btw17/texte/Heute-fehlt-es-an-Visionaeren;art140673,3895167Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell