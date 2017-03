Heilbronner Stimme: Behandlungsfehler: Patientenschützer fordern Umkehrung der Beweislast und Härtefallfonds

Heilbronn (ots) - Eugen Brysch, Vorstandsvorsitzender derDeutschen Stiftung Patientenschutz, fordert anlässlich derBekanntgabe der aktuellen Behandlungsfehlerstatistik 2016 durch dieBundesärztekammer an diesem Donnerstag einen besseren gesetzlichenSchutz von Patienten. Er hält einen Härtefallfonds für überfällig.Brysch sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagausgabe): "DerGesetzgeber ist dringend gefordert, die Patientenrechte beiBehandlungsfehlern zu stärken. Die Beweislast muss zugunsten derOpfer umgekehrt werden. Auch fehlt immer noch ein Härtefallfonds, derbei tragischen Behandlungsfehlern sofort greift."Notwendig sei auch die Einführung eines Zentralregisters zurErfassung von Behandlungsfehlern. Brysch: "Ärztekammern,Krankenkassen und Gerichte sammeln Behandlungsfehler weiternebeneinander her. Noch immer lehnt die Bundesregierung die zentraleErfassung aller Fälle ab. Doch ihre Argumente sind nicht überzeugend:Für den Patientenschutz ist der Aufwand für eine bundesweiteÜbersicht nicht zu hoch. Wir brauchen Klarheit. Denn aus Fehlern mussman lernen. Ein nationales Register für Behandlungsfehler zeigtrasch, wo es schief läuft und wo Maßnahmen wirken."Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund derKrankenkassen (MDS) forderte ebenfalls einen besseren Schutz vonPatienten. Stefan Gronemeyer, stellvertretender MDS-Geschäftsführer,sagte der Zeitung: Eine gesetzliche Meldepflicht fürBehandlungsfehler ist aus Sicht des MDS aus mehreren Gründen sinnvollund notwendig. Fakt ist: Wir wissen in Deutschland nicht, wie starkPatientinnen und Patienten durch Behandlungsfehler gefährdet sind."Gronemeyer fügte hinzu: "Zwar berichten Ärztekammern und der MDK überihre Begutachtungsfälle. Dies stellt jedoch nur einen vermutlichkleinen Ausschnitt dar und sagt nichts darüber aus, wie vieleBehandlungsfehler in Deutschland insgesamt vorkommen. Ziel einerMeldepflicht muss sein, aus den gemeldeten Behandlungsfehlernkonkrete Maßnahmen zur Fehlervermeidung abzuleiten."Andere Länder, wie z. B. England, machten Deutschland vor, wieman bei festgestellten Schadenshäufungen sofort mitSicherheitswarnungen an die Krankenhäuser reagieren könne.Gronemeyer: "Nur durch eine systematische Erfassung vonBehandlungsfehlern kann festgestellt werden, ob die Maßnahmen zurFehlervermeidung auch greifen. Daher sollte es auch in Deutschland,zumindest für besonders schwerwiegende Behandlungsfehler, einegesetzliche Verpflichtung zur Meldung solcher Ereignisse geben." Dieswäre ein überfälliger Beitrag zu der oft beschworenen "neuenSicherheitskultur" in der Medizin, erklärte er. In anderen Bereichen,z. B. bei der Verkehrsunfallstatistik oder derArbeitsunfallstatistik, sei dies ja auch kein Problem.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell