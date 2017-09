Heilbronn (ots) - Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann(CSU) begrüßt das Verbot der linksextremistischen Internetplattform"linksunten.indymedia.org" durch Bundesinnenminister Thomas deMaizière (CDU). Herrmann sagte dazu im Interview mit der "HeilbronnerStimme" (Samstag): "Das war sehr wichtig und konsequent. Wir haben inDeutschland ein breites Einvernehmen, was den Kampf gegen denRechtsextremismus betrifft. Aber auf dem linken Auge war und istmanch einer bislang blind. Klar ist: Jede Form von Extremismus, vonlinks oder rechts, oder auch der islamistische, muss konsequentverfolgt werden." Herrmann fügte hinzu: "Leider stellen wir fest,dass auf allen Seiten die Radikalisierung in zunehmendem Maße in derAnonymität des Internets stattfindet. Die Ideologien, wie bei denmilitanten Islamisten, scheinen mittelalterlich zu sein, aber ihreAnhänger bedienen sich modernster Technik."Herrmann mahnt zudem eine breitere Debatte über Linksextremismusan. Auf die Frage, ob die Gefahr durch den Linksextremismusunterschätzt werde, sagte er: "Nicht von den Sicherheitsbehörden,denn die Kriminalitätsberichte sprechen da seit Jahren eineeindeutige Sprache, ebenso die Berichte des Verfassungsschutzes. Eswurde nur in der Öffentlichkeit zu wenig thematisiert. Es werdenAutos in Brand gesetzt und Eisenbahnstrecken sabotiert. Diemenschliche Erfahrung zeigt: wer erst mal Gewalt gegen Sachen verübt,scheut irgendwann auch vor Gewalt gegen Menschen nicht zurück."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell