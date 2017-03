Heilbronner Stimme: Außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion fordert: Bundeswehr aus Türkei abziehen

Heilbronn (ots) - Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktionim Bundestag, Jan van Aken, fordert die sofortige Aussetzung derSicherheitskooperation mit der Türkei auf dem Gebiet derGeheimdienste, der Polizei und des Militärs. Außerdem müsseDeutschland sämtliche Rüstungsexporte in das Nato-Partnerland stoppenund die Bundeswehr aus den türkischen Standorten Incirlik und Konyaabziehen. "Der türkische Staatspräsident Erdogan hat die Türkei ineine Diktatur umgebaut, aber die Bundesregierung unterstützt ihn nochimmer", sagte van Aken der "Heilbronner Stimme" (Mittwochausgabe).Nur durch konkrete Maßnahmen könne Erdogan aber unter Druck gesetztwerden, erklärte er.Das Bundesverteidigungsministerium verweist darauf, dass nach denpolitischen Grundsätzen der Bundesregierung aus dem Jahr 2000 dieAusfuhr von Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgütern für Nato-Partnergrundsätzlich nicht zu beschränken sei, "es sei denn, dass ausbesonderen politischen Gründen in Einzelfällen eine Beschränkunggeboten ist". Dazu sagte van Aken: "Es besteht überhaupt keineVerpflichtung innerhalb der Nato, Rüstungsgüter an Mitgliedsstaatenzu liefern, die grundlegende Menschenrechte missachten."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell