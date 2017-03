Heilbronner Stimme: Außenhandelsverband: Türkei scheidet momentan als Investitionsstandort aus

Heilbronn (ots) - Vor dem Hintergrund der massivenwirtschaftlichen und politischen Probleme der Türkei, sieht derPräsident des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel Anton Börnereinen "enormen Vertrauensverlust" und befürchtet einen Einbruch imdeutsch-türkischen Handel. Noch würden "Verträge eingehalten undRechnungen bezahlt", sagte Börner der "Heilbronner Stimme"(Donnerstag). So lägen die deutschen Exporte in die Türkei im Jahr2016 nur knapp unter dem Vorjahr (- 0,9 Prozent bis einschließlichNovember 2016). Die Importe aus der Türkei hätten im gleichenZeitraum sogar um mehr als sechs Prozent zugelegt - "nicht zuletztdank des Verfalls der türkischen Währung, der die Importe von dortverbilligt", erklärte der BGA-Präsident. Doch, fuhr Börner fort, daswerde auf Dauer nicht gut gehen. "Der Vertrauensverlust ist enorm",betonte der BGA-Präsident. "Zum einen scheidet die Türkei alsInvestitionsstandort aus, solange völlig offen ist, wo sie hingeht.Zum anderen fehlen dem Land aber derzeit auch dieWachstumsperspektiven, so dass neue Engagements kaum lohnen." Dennochwerde man versuchen, die Geschäftsbeziehungen nicht abreißen zulassen, fügte Börner hinzu. Die Türkei sei ein "durchaus relevanter,aber kein lebenswichtiger Handelspartner" für die deutscheWirtschaft. Bislang stehe sie als Zielland deutscher Exporte aufPlatz 14 und als Herkunftsmarkt für Importe auf Platz 17.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell