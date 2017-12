Heilbronner Stimme: Audi-Chef Stadler: Je länger Regierungsbildung dauert, desto schlechter für unsere Volkswirtschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Heilbronn (ots) - Audi-Vorstandschef Rupert Stadler drängt dieParteien im deutschen Bundestag zur Eile bei der Bildung einer neuenRegierung. Er sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstag): "Ich wünschemir eine schnelle und klare Entscheidung. Je länger es dauert, destoschlechter ist es für unsere Volkswirtschaft. Wir brauchen stabileRahmenbedingungen und Planungssicherheit."Rückblickend beurteilt Stadler die Dieselkrise mittlerweile auchdurchaus als Chance für einen nötigen Neubeginn: "Mit der Dieselkriseist ein Riesenruck durch unser Unternehmen gegangen. Wir haben unszur Aufgabe gemacht, im Sinne eines Neustarts ein modernes undtrotzdem schlagkräftiges Unternehmen zu schaffen. Das hat enormeKräfte entfaltet. Dinge, die vorher nur schwer umsetzbar gewesenwären, sind plötzlich denkbar und möglich." Als Beispiel für denWandel nennt er: "Wir haben das Unternehmen organisatorisch deutlichverändert. Mit goldenen Regeln, wie wir in den Prozessen mit denZulassungsverfahren umgehen. Ergebnis ist eine kompletteNeuaufstellung im Bereich Zulassung und Homologation. Wir haben diebesten Experten im Unternehmen in einer neuen Organisationseinheitzusammengefasst. Sie führen die Kommunikation mit den Behörden undsetzen die Standards um. Dabei begleitet uns der Monitor." DerMonitor ist eine Art Aufpasser der US-Justizbehörden. Als Bestandteilder Vereinbarung mit dem VW-Konzern wird er drei Jahre lang mitseinem Team die Prozesse überwachen.Trotz eines schwierigen ersten Halbjahres will Stadler wiederangreifen: "Wir setzen mittel- und langfristig auf weiteres Wachstum.Klar ist auch, dass das Technologieportfolio dafür weiter wachsenmuss, im Bereich der Elektromobilität und der Brennstoffzelle, derDigitalisierung und Connect-Themen. All das, was in derFahrzeugarchitektur zu hinterlegen ist. Wir haben technologisch jetztviel zu organisieren." Das betrifft auch die Zusammenarbeit imKonzern: "Wir sind aktuell mit Porsche dabei, die Premium-ArchitekturElektrik zu entwickeln. Auf dieser Basis wird es nicht nur ein oderzwei neue Modelle geben. Sie wird vom B- bis zum D-Segment reichen.Damit werden wir die Chance haben, am Markt besser als unsereWettbewerber zu agieren." Beim E-Auto erwartet Stadler mittelfristigeine Aufteilung in zwei Segmente: "Wir brauchen neben den SUVs auchE-Autos im Flachbodensegment. Irgendwann wird es weltweit eineNachfrage mit 50 Prozent SUV und 50 Prozent sportlichen Limousinengeben." Vor wenigen Tagen hatte er angekündigt, dass am deutschenStandort Ingolstadt in wenigen Jahren zwei Elektro-SUV gebaut werdensollen und am Standort Neckarsulm zwei sportliche E-Limousinen.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell