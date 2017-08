Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Heilbronn (ots) - Peter Mertens, seit 1. Mai 2017 Vorstand fürTechnische Entwicklung der Audi AG, hält den Dieselmotor in denkommenden Jahren für unverzichtbar. "Ich stimme da nicht in denAbgesang mit ein, der Diesel ist und bleibt sehr wichtig", sagte der56-Jährige im Interview mit der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch). "Wirwollen 2025 - das sind immerhin noch acht Jahre - einen Anteil anElektrofahrzeugen von etwa einem Drittel am Gesamtabsatz haben. Dasehen Sie die Relation: Die anderen zwei Drittel werden weiterkonventionell unterwegs sein."Große Erwartungen hat Mertens an den e-tron - das ersteserienmäßige Elektroauto von Audi, das 2018 startet. "Wir haben denAnspruch, mit jedem Auto Geld zu verdienen. Das ist beim e-tron nichtanders", betonte der Audi-Vorstand. Künftig sollen die Kunden dieWahl zwischen verschiedenen Leistungsstärken der Elektromotoren undKapazitäten der Batterien haben. "Wir werden in Zukunft skalierbareLeistungs-, Batterie- und damit Reichweitenpakete anbieten. Letztlichhängt viel vom Fahrprofil des Kunden ab. Dem einen reichen 300Kilometer Reichweite, der andere benötigt 500 Kilometer oder mehr",sagte Mertens. "Auch die Elektromobilität wird sich sehr individuelldarstellen." Auch die Brennstoffzellentechnik, die der Audi-StandortNeckarsulm für den gesamten VW-Konzern entwickelt, sieht Mertens sehrpositiv: "Ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft viel mehrBrennstoffzellenautos auf der Straße sehen werden, die Technologiebietet viele Vorteile. Aber auch da muss noch einiges bei den Kostenund vor allem der Infrastruktur von Wasserstoff-Tankstellenpassieren."Wenn er einen Wunsch frei hätte, würde der Audi-Vorstand dieModellpalette am liebsten um einen elektrifizierten Sportwagenerweitern. Gerüchte, wonach der in Heilbronn gebaute Sportwagen R8keinen Nachfolger erhalten soll, dementierte Mertens: "Ich bin derfesten Überzeugung, dass die Marke Audi in diesem Segment auch inZukunft vertreten sein muss."Im Motorsport engagiert sich die Marke künftig mit einem Werksteamin der Elektrorennserie Formel E. Auch die DTM soll trotz desangekündigten Ausstiegs von Mercedes erst einmal Bestandteil desMotorsportprogramms bleiben. "Man muss natürlich für die Zukunftschauen, ob man weitere Marken für die DTM gewinnen kann. Und ob eineMeisterschaft mit nur zwei Herstellern Sinn macht. Das bewerten wirdann, wenn es soweit ist", so Mertens. "Fakt ist, dassTourenwagensport ein fester Bestandteil unseres Motorsport-Programmsist."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell