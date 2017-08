Heilbronner Stimme: Nach Anschlag in Barcelona - Helmut Dedy vom Deutschen Städtetag sagt: Poller sind eine Möglichkeit für einen besseren Schutz

Heilbronn (ots) - Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des DeutschenStädtetages, sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstag) zur Debatte, obin deutschen Städten Sicherheitsmaßnahmen überdacht werden müssen:"Das Anliegen, besonders exponierte Fußgängerzonen in deutschenStädten sicherer zu machen, ist richtig. Bund, Länder und Städtehaben in den vergangenen Monaten Sicherheitsmaßnahmen noch verstärktund auch Sicherheitskonzepte überprüft. Auch nach dem Anschlag vonBarcelona wird nun geprüft werden, welche zusätzlichen Maßnahmensinnvoll sind.Dedy ergänzte im Hinblick auf den Vorschlag des Innenministers vonMecklenburg-Vorpommerns, Lorenz Caffier, Innenstädte baulich besserzu schützen: "Poller sind eine Möglichkeit für einen besseren Schutz.Nicht jeder Bereich, wo viele Menschen unterwegs sind, lässt sichaber auf diese Weise sichern. Und es muss auch weiterhin geeigneteZufahrtswege für Lieferverkehr und Rettungsdienste in denInnenstädten geben. Welche Mittel zu mehr Sicherheit beitragen, mussdeshalb vor Ort zwischen der Polizei und den Städten abgestimmtwerden. Bei allen Anstrengungen aber gilt: HundertprozentigeSicherheit lässt sich nicht erreichen. Das sehen wir genauso wie dieInnenminister von Bund und Ländern, die für die Terrorbekämpfungzuständig sind."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell