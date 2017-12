Heilbronner Stimme: Nach Amoklauf von München: Polizei stellt Trittbrettfahrern Einsatzkosten in Rechnung

Heilbronn (ots) - Nach dem Amoklauf von München im Juli 2016 hattehatten Trittbrettfahrer mit Drohungen in sozialen Netzwerken mehrerePolizeieinsätze ausgelöst. Damals hatte die Polizei angekündigt, dieTäter nicht nur strafrechtlich zu verfolgen, sondern ihnen auch dieKosten für die Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen. Gegenüber der"Heilbronner Stimme" (Samstag) hat die Polizei nun Bilanz gezogen.Insgesamt registrierte die Polizei demnach seit dem Amoklauf 49Vorfälle von Trittbrettfahrern. 32 davon wurden als Straftateneingestuft, in 29 Fällen handelte es sich dabei um Störung desöffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§ 126 StgB). In"mehreren Fällen" wurde den überführten Tätern tatsächlich dieEinsatzkosten in Rechnung gestellt, teilte ein Sprecher der MünchnerPolizei mit. "Im Durchschnitt lag die Höhe des Kostenbescheids bei500 Euro", sagte der Sprecher dem Blatt. Zahlreiche Verfahren seienaber noch nicht abgeschlossen.Die Straftaten seien vor allem in Sozialen Netzwerken im Internetoder über Kurznachrichtendienste angedroht worden, hieß es weiter.Das Hauptmotiv für die Drohungen war laut Polizei"Geltungsbedürfnis".Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell