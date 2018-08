Heilbronner Stimme: Alfred Grosser zu Chemnitz: Die Zivilgesellschaft muss lauter werden

Heilbronn (ots) - Der deutsch-französische Publizist undPolitikwissenschaftler Alfred Grosser sorgt sich um die Demokratie inDeutschland. Der 93-Jährige sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag)zu den Ereignissen von Chemnitz und dem Aufmarsch von Rechtsextremen:"Die Auswüchse von Chemnitz sind eine Katastrophe. DieAusländerfeindlichkeit, die sich hier ausdrückt, ist beängstigend.Das man in diesem Ausmaße Leute angreift, nur weil sie Ausländersind, ist eine neue, schreckliche Entwicklung." Er fügte hinzu:"Besonders schlimm ist: Viele Menschen sagen, sie seien gegen dieNazis, aber sie defilieren mit ihnen."Grosser hofft auf mehr Widerstand gegen Rechts: "DieZivilgesellschaft muss lauter werden gegen Rechts. Ich würde mir einsehr deutliches Widersprechen wünschen, um zu zeigen, dass man danicht mitmacht. Bislang höre ich aber viel zu wenig. Außerdem solltensich alle demokratischen Politiker deutlich von solchen Hetzjagdendistanzieren. Aber das haben bislang noch nicht alle getan."Der Soziologe glaubt, dass viele Menschen heute sogar Angsthätten, für ihre "Fremdenfreundlichkeit kritisiert zu werden".Grosser: "Das erinnert mich aber an frühere Zeiten. Man ist dagegen,aber man schweigt und macht damit mit. Das ist echtes Mitläufertum."Grosser betonte: "Wenn wir unsere Grundwerte missachten, dann istdie Demokratie in Gefahr." Und weiter: "Die in der französischenRevolution erkämpften Werte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeitmüssen bewahrt werden." Er begrüße den Aufruf des EKD-RatspräsidentenHeinrich Bedford-Strohm, der die Deutschen zu mehr Zivilcourageaufgefordert hat.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell