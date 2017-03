Heilbronner Stimme: Abgelehnte Asylbewerber - BAMF könnte Klagewelle drohen

Heilbronn (ots) - Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF) könnte eine Klagewelle abgelehnter Flüchtlinge drohen. DerVerwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim hat nunBerufung zugelassen in einem Verfahren, in dem es um eineStandard-Rechtsbelehrung des BAMF geht. Das berichtet die"Heilbronner Stimme" (Donnerstagausgabe).Abgelehnte Asylbewerber bekamen bislang schriftlich vom BAMFmitgeteilt, dass sie binnen einer Woche nach Zustellung der AblehnungKlage beim Verwaltungsgericht einlegen könnten. Die Klage müsseKläger, Beklagte und Gegenstand benennen und "in deutscher Spracheabgefasst sein". Im Kern geht es nun aber um die Frage, ob diebeigefügte Rechtsbehelfsbelehrung "unrichtig" im Sinne derVerwaltungsgerichtsordnung sei.Ein Anwalt aus Baden-Württemberg hatte im Fall eines abgelehntenAsylbewerbers aus Togo das entsprechende Urteil desVerwaltungsgerichts Stuttgart angefochten. Der Anwalt NorbertWingerter legte Berufung ein, der VerwaltungsgerichtshofBaden-Württemberg ließ die Berufung nun zu. Weil die Rechtssache"grundsätzliche Bedeutung" habe, schreiben die oberstenVerwaltungsrichter des Landes.Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) stellte zudem bereits fest, dassder Hinweis auf die deutsche Sprache in der Rechtsbehelfsbelehrungdes Bundesamtes "dem Betroffenen möglicherweise die Rechtsverfolgungin einer nicht vom Gesetz gewollten Weise erschwert". Es könne derEindruck entstehen, dass der Betreffende "selbst für die Schriftformzu sorgen hat", so der VGH. Dies stünde im Widerspruch zurMöglichkeit, Klage auch mündlich in der Geschäftsstelle einesVerwaltungsgerichts zu erheben. Manfred Frank, Sprecher desbaden-württembergischen VGH, sagte dazu der "Heilbronner Stimme",dass sich im Falle einer Niederlage des Bundesamts die Frist fürAsylbewerber, doch noch gegen einen abgelehnten Bescheid zu klagen,"um ein Jahr verlängert".Das bedeutet: Hat der Heilbronner Anwalt Wingerter in der BerufungErfolg und würde die Frist zur Klageeinreichung um ein Jahrverlängert, könnten zehntausende abgelehnte Asylbewerber nachträglichden Rechtsweg beschreiten.Jurist Wingerter sieht einen "entscheidenden Fehler" in denbisherigen Ablehnungsschreiben des Bundesamts. Ein abgelehnterAsylbewerber hat laut Verwaltungsgerichtsordnung auch dieMöglichkeit, ein Rechtsmittel mündlich "zu Protokoll derGeschäftsstelle" einzulegen. Davon stehe in der Belehrung kein Wort,kritisiert der Anwalt. Es werde der Eindruck erweckt, einAsylbewerber, der möglicherweise nicht gut Deutsch spreche, müssedies schriftlich in deutscher Sprache tun. Als "skandalös" wertet derJurist, dass das Bundesamt den Hinweis offenbar bewusst weglasse.In einem Schreiben zum Berufungsverfahren führt das BAMF aus, dassder Gesetzgeber eine ausgedehnte Rechtsbehelfsbelehrung mit Hinweisauf eine mündliche Klageerhebung "weder befürwortet noch gebilligthätte". Dies wäre "nicht im Interesse der Allgemeinheit". Zudem wolleder Gesetzgeber "zur Vermeidung der Überbelastung der GerichteAsylverfahren beschleunigen". Wingerter sieht eine solche Haltungäußerst kritisch. Weil Rechtsmittelbelehrungen zum Schutz voneinzelnen Empfängern von Urteilen geschaffen wurden, "nicht ausInteresse des ganzen Volkes".Dass sich im Fall des Falles gleich Tausende Verfahren verzögern,glaubt das Bundesamt nicht. Man gehe nicht davon aus, dass abgelehnteAsylbewerber bisher auf eine Klage verzichtet haben, "weil sie sichwegen der Rechtsbehelfsbelehrung dazu nicht fristgerecht in der Lagegesehen haben", teilt Sprecherin Andrea Brinkmann mit. Was dasStandardschreiben angeht, hat die Behörde allerdings inzwischenreagiert. "Im Interesse einer erhöhten Rechtssicherheit wurde bereitsveranlasst", so Brinkmann, dass der Hinweis auf die deutsche Sprache"künftig entfallen soll".Im Jahr 2016 wurden 173.846 Asylbewerber laut Bundesstatistikabgelehnt. Die Klagequote lag bei 25 Prozent, was rund 43.000Personen entspricht.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell