Heil will seine Handy-Bewegungsdaten für Corona-App bereitstellen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will seine Handy-Bewegungsdaten für eine App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten zur Verfügung stellen. "Da der Schutz der Gesundheit der Bürger im Mittelpunkt steht, werde ich natürlich auch meine Handy-Bewegungsdaten freiwillig abgeben, wenn eine Tracking- oder Tracing-App auf dem Handy das ermöglicht", sagte Heil der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Datenschutzprobleme befürchte er nicht.

"Die App, die die Fraunhofer-Gesellschaft zusammen mit dem Robert-Koch-Institut entwickelt, wird in der Lage sein, die persönlichen Datenrechte zu schützen", so der SPD-Politiker weiter. Wenn man "nach einer gewissen Zeit" die Einschränkungen wieder lockere, dann brauche man "geeignete Instrumente, um ein mögliches Wiederaufflammen der Virus-Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Dann werden diese digitalen Lösungen besonders wichtig sein", sagte der Arbeitsminister.

