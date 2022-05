Heil für weitere Entlastungen bei andauernden Preissteigerungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat weitere Entlastungen unter anderem für Rentnerinnen und Rentner im Fall lange andauernder Preissteigerungen in Deutschland angekündigt. "Wenn die Preissteigerungen ganz lange dauern werden, dann werden wir auch weitere Maßnahmen ergreifen, auch für Rentnerinnen und Rentner", sagte Heil am Freitag im Bundestag. Dort wurde erstmals ein Gesetz zur Rentenerhöhung 2022 und für Verbesserungen bei Erwerbsminderung beraten. Zum 1. Juli soll es die kräftigste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten geben. In Westen steigen die Altersbezüge um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Heil betonte, dass Rentnerinnen und Rentner auch bereits von den beschlossenen Entlastungen wegen der Preissteigerungen profitieren würden./bw/DP/eas