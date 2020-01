Heil erwartet Mindestlohn-Steigerung / Gegen neue SPD-Minister

Berlin (ots) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) peilt einen deutlichsteigenden Mindestlohn an. "Ich halte zwölf Euro Mindestlohn perspektivisch fürrichtig", sagt er dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe) mit Blick auf die jüngstenSPD-Beschlüsse. "Wir müssen klären, in welchen Schritten eine solcheMindestlohnhöhe möglich ist" Die Mindestlohn-Kommission werde bis JuniVorschläge machen, wie sich der Mindestlohn weiterentwickeln soll. ZuJahresbeginn stieg der Mindestlohn um 16 Cent auf 9,35 Euro. "Ich kann mirvorstellen, dass die Mindestlohnkommission jetzt einen Vorschlag machen wird,der künftig eine höhere Anpassung vorsieht. Die Tariflöhne haben sich in denletzten Jahren ja ganz gut entwickelt", betonte Heil.Mit Blick auf die große Koalition und Forderungen von CSU-Chef Markus Söder nachfrischen Gesichtern im Kabinett, sieht Heil für die SPD keinenVeränderungsbedarf. "Ich glaube, in der SPD haben wir genügend frische Köpfe. ObCDU und CSU Köpfe austauschen wollen, müssen sie selbst klären."https://www.tagesspiegel.de/politik/arbeitsminister-hubertus-heil-ich-halte-zwoelf-euro-mindestlohn-perspektivisch-fuer-richtig/25422398.html?Rückfragen bitte an: Der Tagesspiegel, Tel. 030 29021 14301Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4489302OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell