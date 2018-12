Heil begrüßt Einigung bei Fachkräfteeinwanderungsgesetz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Verständigung in der Großen Koalition auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz begrüßt. "Über die Einigung bin ich sehr erleichtert", sagte Heil der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe). "Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz regeln wir endlich eine gezielte Fachkräfteeinwanderung und schaffen pragmatische Lösungen für geduldete Flüchtlinge, die bereits in Betrieben in Arbeit oder Ausbildung und gut integriert sind", so der SPD-Politiker weiter.

Man dürfe nicht "die Falschen" abschieben. "Wichtig ist, dass wir den Menschen, die das Land voranbringen, einen gesicherten Aufenthaltsstatus ermöglichen und es den Unternehmen leichter machen, die Fachkräfte zu bekommen, die sie brauchen", so der Arbeitsminister.

Foto: über dts Nachrichtenagentur