Heil: Wirtschaft durch Bürokratieabbau um Milliarde Euro entlasten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat nach einem Medienbericht vorgeschlagen, die Wirtschaft durch Bürokratieabbau um 1,28 Milliarden Euro jährlich zu entlasten.



"Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, die deutsche Wirtschaft von unnötiger Bürokratie zu entlasten und für gute Rahmenbedingungen und fairen Wettbewerb zu sorgen", schrieb er in einem Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert.

Der Hauptanteil der avisierten Entlastung entfalle mit rund 1,2 Milliarden Euro auf die Umsetzung einer elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Dem Bericht zufolge werden jährlich 77 Millionen Krankschreibungen von den Arbeitnehmern in Papierform vorgelegt, die die Firmen dann in ihre Personalverwaltungssysteme einpflegen müssen. Altmaier ist der federführende Minister für das im Koalitionsvertrag angekündigte Bürokratieentlastungsgesetz./and/DP/zb