Heil: Umgang mit Pflege zeigt Menschlichkeit in Deutschland

"Wie wir mit dem Thema Pflege umgehen, wird darüber entscheiden, wie menschlich unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert bleibt", sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Freitag beginnt in Berlin der Kongress Pflege 2020, bei dem es unter anderem um die Fortbildung in der Pflege geht. Rund 1700 Teilnehmer werden erwartet.

Heil sagte: "Wir brauchen gute und menschenwürdige Pflege für alle Menschen, die auf Pflege angewiesen sind." Nötig seien gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Pflege. "Dazu zählt eine vernünftige Bezahlung ebenso wie eine moderne technische Ausstattung und ausreichend Personal." Die Regierung und die Akteure der Pflegebranche hätten mit der "Konzertierten Aktion Pflege" erste Schritte getan.

So seien mit dem Gesetz für bessere Löhne in der Pflege Voraussetzungen für höhere Löhne geschaffen. Das Gesetz sieht vor, dass höhere Pflegelöhne entweder über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag oder über höhere Mindestlöhne erreicht werden. Heil verwies zudem auf das sogenannte Angehörigenentlastungsgesetz. Dadurch müssen nun etwa erwachsene Kinder nur für die Pflegekosten ihrer Eltern einspringen, wenn sie mehr als 100 000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr haben.