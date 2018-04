Heil: Senkung des Arbeitslosenbeitrags bringt keine Einschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts guter Konjunktur und stabilem Jobmarkt führt die geplante Senkung des Arbeitslosenbeitrags aus Sicht von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nicht zu Engpässen bei der Bundesagentur für Arbeit (BA).



Weil die derzeit guten Zeiten auch irgendwann wieder anders werden könnten, sei ein finanzielles Polster für die BA richtig, sagte Heil am Freitag in Berlin. "Die derzeitige Situation ermöglicht es uns, ohne dass für solche Zeiten und die Handlungsfähigkeit der Bundesagentur für Arbeit und auch die Fortentwicklung der Bundesagentur für Arbeit irgendwelche Einschränkungen entstehen, den Arbeitslosenversicherungsbeitrag zum 1. Januar wie vorgesehen um 0,3 Prozentpunkte zu senken." Derzeit beträgt er 3 Prozent.

Die Gesetzgebung für den geplanten sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose will Heil in diesem Jahr abschließen, "so dass das Instrument ab dem 1. Januar 2019 angewendet werden kann". Geplant ist, mit insgesamt vier Milliarden Euro 150 000 Menschen einen geförderten Arbeitsplatz zu verschaffen. Die Lohnkostenzuschüsse, die über einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt werden sollen, sollten "an der einen oder anderen Stelle" über die Jahre abgesenkt werden.

Heil kündigte an, das System der Grundsicherung entbürokratisieren zu wollen. "Wenn wir der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit durch überzogene Bürokratie die Hände auf den Rücken binden, werden die Instrumente ins Leere laufen." Heute müssten etwa Alleinerziehende für Leistungen nach dem Hartz-IV-Sozialgesetzbuch insgesamt 18 Formulare ausfüllen. Heil bekräftigte, dass er bei den Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher im Fall etwa von Meldeversäumnissen Unter-25-Jährige nicht mehr strenger behandeln wolle.

Um über "längere Linien" zu diskutieren, wolle er im Juni einen Dialog mit Sozialpartnern und Verbänden zur Zukunft der Arbeit und des Sozialstaats starten./bw/DP/jha