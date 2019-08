Heil: Reform des Bildungs- und Teilhabepakets sorgt für weniger Bürokratie

Berlin (ots) - Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) sieht inder Reform des Bildungs- und Teilhabepakets einen wichtigen Schrittzur Entbürokratisierung. Man werde den Weg zu staatlichen Zuschüssen"mit diesem Schritt massiv entbürokratisieren", sagte derSPD-Politiker am Donnerstag im Inforadio vom rbb.Beantragt werden müsse nur der Kinderzuschlag. Dort sei die"Inanspruchnahme-Quote tatsächlich zu niedrig. Deshalb werben wirdafür. Wir werden auch das Antragsformular massiv vereinfachen, auchdigitalisieren, damit es wirklich so ist, dass die Hilfen zu denKindern kommen", kündigte Heil im Inforadio an.Er betonte, "die Bildungs- und Teilhabeleistungen, die kriegenalle, die Kinder haben im schulfähigen Alter, die entweder Wohngeldbeziehen oder Arbeitslosengeld II oder Kinderzuschlag. Und jetzt istes künftig so, wenn man das Arbeitslosengeld II beantragt, dass ganzautomatisch diese Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket als mitbeantragt gelten."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell