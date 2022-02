Heil: Mindestlohn-Erhöhung kein Angriff auf Tarifautonomie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht in der geplanten Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro keinen Angriff auf die Tarifautonomie. "Im Gegenteil. Ich will, dass wir mehr Tarifbindung in Deutschland haben", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir erhöhen den Mindestlohn auf 12 Euro, damit er armutsfester wird. Im Anschluss wird wieder die Mindestlohnkommission für weitere Erhöhungsschritte in den kommenden Jahren zuständig sein." Dieser Schritt jetzt sei notwendig und stütze zudem die Kaufkraft in Deutschland.

Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro auf den Weg bringen. Ein Gesetzentwurf von Heil sieht vor, dass die gesetzliche Lohnuntergrenze in Deutschland zum 1. Oktober in einem außerplanmäßigen Schritt auf 12 Euro steigt. 6,2 Millionen Beschäftigte sollen davon profitieren. Arbeitgeber kritisieren die Erhöhung durch die Bundesregierung./red/DP/zb