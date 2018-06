Heil: Gute Konjunktur kommt auch bei den Rentnern an

BERLIN (dpa-AFX) - Die kräftige Rentenerhöhung an diesem Sonntag zeigt nach Worten von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass die positive Wirtschaftsentwicklung auch bei den Ruheständlern ankommt.



Sie könnten sich nach einem langen Arbeitsleben zurecht auf ihre Rente und die Teilhabe an der guten Konjunktur verlassen, sagte der SPD-Politiker am Freitag. Zugleich würden nun weitere Schritte zu einer vollständigen Ost-West-Angleichung bei der Rente eingeleitet. "Damit schaffen wir spätestens 2025 die deutsche Einheit auch in der Rentenversicherung." Die Bezüge der insgesamt 21 Millionen Rentner steigen nun im Westen um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent./sam/DP/jha