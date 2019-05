Heil: Beschäftigte müssen keine Angst vor Digitalisierung haben

LEHRTE (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angesichts des Strukturwandels in der Arbeitswelt die Unternehmen dazu aufgefordert, verstärkt in Weiterbildung zu investieren.



"Wir müssen aufpassen, dass die Arbeitnehmer von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen", sagte Heil am Mittwoch bei einer Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Lehrte bei Hannover.

"Nach allem, was wir wissen, wird uns in Deutschland auch in Zukunft die Arbeit nicht ausgehen", betonte Heil. Die Digitalisierung verändere die Arbeitswelt aber rasant. "Wir müssen keine Angst vor dieser Entwicklung haben", sagte der Minister.

Vor allem im Handel, bei Banken und Versicherungen werde die Arbeit von Menschen immer mehr ersetzt durch die Digitalisierung und durch künstliche Intelligenz. Im Gegensatz dazu werde der Bedarf an Beschäftigten in den Bereichen Gesundheit und Pflege sowie in der Bildung in den kommenden Jahren aber stark zunehmen, sagte Heil. Er kritisierte vor allem die Pflegebranche: "Der Fachkräftemangel ist hausgemacht. Das hat damit zu tun, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Altenpflege nicht gut sind."/sto/DP/jha