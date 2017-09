Berlin (ots) -Sperrfrist: 02.09.2017 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.SPD-Generalsekretär Hubertus Heil ist dagegen, sich schon jetztauf ein Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor festzulegen.Es bringe nichts, eine willkürliche Jahreszahl zu nennen, sagteHeil am Samstag im Inforadio vom rbb. Verbrennungsmotoren würden nocheine ganze Zeit als Brückentechnologie gebraucht. Allerdings müssedie Autoindustrie langfristig Alternativen entwickeln. Wörtlich sagteHeil:"Ein Ausstiegsdatum wäre ein ganz falscher Weg. Denn wir wissen,dass wir zum Beispiel beim Thema Elektromobilität ja noch eine ganzeReihe Fragen zu klären haben ... Ich sage, optimierteVerbrennungsmotoren werden noch eine ganze Zeit auchBrückentechnologien sein müssen. Aber wir müssen uns jetzt auf denWeg machen ... Ende der 20er Jahre werden wir es erleben, da wird derVerbrennungsmotor mutmaßlich an Bedeutung verlieren. Es wird andereMobilitätskonzepte geben, und da wollen wir, dass Deutschland, ...was Fahrzeuge betrifft, noch in der Welt mitspielen kann."Heil stellt sich damit hinter Forderungen der Grünen. Sie machenes zur Bedingung für eine Koalition, dass ab 2030 keine Autos mitDiesel- oder Benzinmotor mehr neu zugelassen werden dürfen.Das vollständige Interview ist ab Sa, 02.09.17, 6.00h, hierabrufbar: http://ots.de/sYDi7Pressekontakt:Mit freundlichen GrüßenRundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell