Heiko Thieme Club Promo: Das Heiko Thieme 2018 Jahresabschluss Interview  Fazit, Stimmung, Strategie

Heiko Thieme meldet sich zum Jahresabschluss aus New York. 2018 war kein einfaches Jahr für die Börse, auch Heiko Thieme musste mehrfach seine Jahresprognose an die Lage anpassen. War die Strategie für ein Jahr wie 2018 die richtige? Und wie wird 2019? Sind wir jetzt in der Baisse oder kann die Hausse weitergehen? Heiko Thieme spricht zum Jahresabschluss über sein Fazit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio