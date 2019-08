Heiko Thieme: Börsen im Niedergang? „Wir stehen quasi vor einem potenziellen Scherbenhaufen“ – wo liegen die Chancen?

Die Börsen im Niedergang? In den vergangenen Tagen ging es oft deutlich bergab. Aber auf der anderen Seite reichen kleine positive Meldungen und die Anleger kommen zurück in den Markt, so wie gestern. Heute kommen dann schwächere Meldungen von Konjunkturseite und es geht gleich wieder deutlich abwärts. Wie ist die Lage? Heiko Thieme: "Wir stehen quasi vor einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung