Heiko Thieme: „Am Montag sofort Lufthansa, Intel, Boeing, Covestro, kaufen!“ – Thyssen Krupp verkaufen + Vortrag Börsentag

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am Samstag, dem 11. Mai 2019 fand der nächste Börsentag statt, diesmal in Chemnitz. Im heutigen Heiko Thieme Club gibt es gleich für den Montagmorgen 4 klare Kaufempfehlungen als Aktien und als Hebel: Intel, Boeing, Covestro und Lufthansa kaufen. Thyssen Krupp verkaufen. Zudem hören Sie den Vortrag von Heiko Thieme an der Technischen Universität Chemnitz und eine Podiumsdiskussion. Heiko ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung