Unterföhring (ots) - Zurück bei ProSiebenSat.1: Heiko Knautheübernimmt ab 1. November die Leitung der neuen "akte"-Redaktion vonSAT.1. Gemeinsam mit Sven Pietsch, Chefredakteur ProSiebenSat.1 TVDeutschland, wird der 53-Jährige das Team am Standort Unterföhringaufbauen. Wie bereits angekündigt, produziert SAT.1 das Magazin abMitte 2019 selbst.Sven Pietsch: "Mit Heiko Knauthe gewinnen wir einen erstklassigen,erfahrenen Journalisten, der das neue Team mit großerMagazin-Expertise führen wird. Ich freue mich sehr auf die erneuteZusammenarbeit."Zur Person:Heiko Knauthe begann seine journalistische Laufbahn mit einemVolontariat bei Radio Hamburg, war danach als Redakteur bei RTLtätig, bevor er 1999 zu ProSieben wechselte. Insgesamt hatte er bis2012 verschiedene Führungspositionen in der Chefredaktion vonProSiebenSat.1 inne. Nach Stationen als Executive Producer bei HubertBurda Medien und zuletzt als Managing Director ConstantinEntertainment Bulgaria/Slowakia, kehrt er am 1. November zuProSiebenSat.1 zurück."akte 20.18" wird noch bis Ende des Jahres von META productions inBerlin produziert. Bis die neue Redaktion in Unterföhring aufgebautund einsatzbereit ist, zeigt SAT.1 in 2019 von unterschiedlichenProduktionsfirmen produzierte, monothematische "akte"-Sendungen.